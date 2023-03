P2B: Pondrôme puissance 7, Anhée s’extirpe du piège rochefortois

Le nouveau match au sommet des Anhétois est de nouveau tombé dans l’escarcelle des Oranges. Après avoir muselé les Gedinnois le week-end dernier, Anhée s’est extirpé du piège famennois. Les hommes d’Éric Jonckers l’ont emporté 3-2 face à Rochefort B. Alors que Gedinne a été tenu en échec par Schaltin dans le duel des Mauves (1-1), Anhée dispose désormais de 4 longueurs d’avance sur son dauphin ardennais alors qu’il compte un match de moins.

Autre concurrent que Rochefort B et Pondrôme dans la course au tour final, Petigny-Frasnes, qui se rendra à Gedinne samedi prochain, était au repos ce dimanche. Les Leus restent quatrièmes, à six points des Rochefortois.

Dans le bas du tableau, Flavion-Morialmé B n’a pas fait le poids contre Assesse (0-5) tandis qu’ Havelange s’est incliné face à Bioul (2-4). Les deux dernières rencontres concernaient quatre formations qui se suivent de près au classement. À Surice (11e, 26 pts), Onhaye B (10e, 30 pts) a été défait 2-0 alors que Gesves (9e, 30 pts) s’est imposé 2-1 contre Tarcienne (12e, 23 pts).

