P2A: Bossière-Gembloux rejoint Rhisnes en tête de la série

Nouveau regroupement en tête du classement de la P2A namuroise. Cette fois, ce sont Rhisnes et Bossière-Gembloux qui partagent le leadership de la série. Un statu quo rendu possible par le partage des Rhisnois à Profondeville (2-2) et par le succès sur un score arsenal des Bossiérois dans le derby à Grand-Leez B (0-1). Ex-aequo aux points, les Mauves gardent tout de même un léger avantage avec une victoire de plus que les hommes de Michaël Noël.