A la 17e, c’est Londot, futur transfert de Fernelmont, qui met les Andennais aux commandes. Les Coalisés tentent de revenir avant la pause, mais Étienne double la mise visiteuse juste avant le café. Les hommes d’Anthony Ronvaux et Nicolas Laurent sont enfin réalistes à la 51e, quand Quertinmont réduit les distances. A la 85e, Campine offre un point aux Hesbignons.

Andoy 2 - Mazy 7

Que se passe-t-il à Andoy ou.. à Mazy ? Les deux formations sont transfigurées positivement et négativement, pour l’instant. A la 7e, Vojvoda met pourtant les Autoroutiers sur orbite. Un doublé de Dussart, dont un but sur penalty, et une rose de Michaux vont inverser la tendance. A la 51e, Le goleador Da Silva rend l’espoir aux Namurois. Mais ceux-ci vont ensuite s’écrouler, sous les coups de butoir de Dussart (2), Van Tielen et Legros

Leuze B 2 - Yvoir B 2

Au premier acte, un doublé de Watlet mettait les Mosans en belle position. Les Hesbignons, avec 3 U19, allaient se montrer plus pressants à la reprise. A la 55e, le jeune Fery réduisait l’écart. Ce n’est qu’à la 82e que les visités étaient récompensés de leurs efforts, par l’égalisation de Jassogne, via le défenseur visiteur Bernard.

Natoye 4 - Schaltin 3

Le derby a souri au leader, non sans une opiniâtre résistance des "Mauves". Ces derniers subissaient la loi des visités dès la 13e, sur un penalty converti par Denys. A la 43e, un effort personnel de Simon doublait la mise. Le troisième but visité, signé Condé à la 56e, marquait curieusement un excès de confiance visité, dont profitaient les visiteurs pour revenir à la hauteur de leur voisin, via Lopopolo (2) et Weibel. A la 85e, un penalty réussi par Simon sauvait la mise et les trois points.

Ohey B 1 - Taviers B 2

La première mi-temps fut atteint sur un score vierge logique, au vu du peu de possibilités générées par les deux formations. A la 51e, Marchal débloquait la situation pour la Jeunesse. A la 83e, Zicot doublait la mise visiteuse. Le but de Malherbe à la 86e ne permettait pas aux Standardmen de sauver une unité.

Eghezée B 1 - Gesves B 0

Les Sang et Marine se sont imposés sur un score arsenal face à des Gesvois qui auraient pu revendiquer un point. A noter que les hommes de Mathieu Roland s’en sont sorti à la 92e, sur un penalty réussi par T. Demaerschalk et accordé dans les arrêts de jeu par l’arbitre… gesvois.

Boninne 1 - Petit-Waret 8

Aucun problème pour les "Biwacks", en terre namuroise. Les Andennais menaient 0-3 à la 31e, sur des réalisations de R. Blavier, A. Blavier et Henrotte. A la 40e, Roosen, sur penalty, rendait un peu d’espoir aux Boninnois. Les "Verts" ne laissaient aucune illusion à leur adversaire à la reprise, en empilant les buts via Demoitelle, Marlaire, A. Blavier, Henrotte et Pierre.