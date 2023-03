12-21, 12-20, 14-27, 11-13

BONINNE C: Virlée 2, P.Delveaux 4, Noel 5, Gilson 8, Houthuys 4, C.Delveaux 5 (1x3), Germiat 4, Gautier 6, Baijot 6, Naveau 5

NATOYE: Demoulin 18, Dehon 4 (1x3), Igot 18 (2x3), Binamé 7, Jacques 8, Bothy 12, Arts 3 (1x3), Leroy 2, Bernard 8

Dès l’entre-deux initial, les Natoyennes montrent leur intention face à des Boninnoises qui espèrent rééditer l’exploit du match aller. Les "Jaunes" mettent beaucoup d’intensité défensive et d’envie mais les filles de Louis Crevits sont maladroites à la finition. Le derby met du temps à se lancer et après 5 minutes de jeu, c’est 4-9. Un temps-mort suffit pour que les Condrusiennes passent la seconde et plantent un 0-9 pour creuser le premier écart du match (8-17). Les Boninnoises sont quasiment dans les cordes lorsqu’Igot plante on the buzzer un trois points pour ponctuer le premier quart sous la marque de 12-21.

La machine natoyenne est lancée et sous l’impulsion de la même Igot (7 points dans le deuxième quart), le score s’envole. La barre des 20 points est atteinte à 19-40. Perrine Drygalski prend un temps mort et trouve les mots pour revenir au score en vue de la deuxième période (20e, 24-41).

Les "Noires" entament celle-ci parfaitement. Avec une zone 2-3, elles perturbent un peu les plans de Natoye et inscrivent deux paniers consécutifs pour se rapprocher de la barre psychologique des 10 points (28-41). Mais Boninne retombe dans ces travers en enchaînant les mauvais choix, entre des shoots ratés ou une passe interceptée et c’est les "Jaunes" qui font véritablement le break. En l’espace de 6 minutes, c’est un cinglant 6-25 que Bothy et consort plantent pour tuer tout suspense avant le dernier quart (30e: 38-68). Les 10 dernières minutes sont anecdotiques et la bande à Louis Crevits signe sa "revanche" de l’aller en s’imposant aisément 49-81 et entrevoit les play-off pour une montée en première régionale. "Nous avons plusieurs individualités mais notre force est que le danger peut venir de partout donc l’adversaire ne peut pas se focaliser sur une seule fille !", mentionne le mentor condrusien. "C’est un off-day de l’équipe mais je préfère qu’il tombe maintenant contre Natoye plutôt que face à un de nos prochains adversaires", avoue la coache boninnoise, Perrine Drygalski.