Il a fallu attendre le début de la seconde période pour voir les visiteurs prendre l’avance par Magis. Pondrôme réagit et égalise à l’heure de jeu par Cugnon, sur penalty. Troestler et Magis permettent à Leignon de passer devant, alors qu’il reste dix minutes. En fin de match, Baudoin réduit la marque sur penalty.

Dion 3 – Mesnil 5

Dion prend le début de match à son compte et en profite pour mener 2-0, grâce à Léonard et à Brecht. Mesnil équilibre les échanges et réduit le score juste avant la mi-temps, par Remy. Dès l’entame de la seconde période, les visiteurs recollent au score par Martinot, puis passent devant grâce à un penalty de Remy. Léonard relance une nouvelle fois Dion à la 83e. Mesnil arrache la victoire grâce à des roses de Graczyk et de Jacqmain, dans les arrêts de jeu.

Gedinne B 0 – Lustin B 2

Lustin B prend la première période à son compte et ouvre la marque par Piersoel. Avant le repos, Alluin double la mise. En seconde période, les Lustinois gèrent leur avance et s’adjugent un succès logique, qui leur permet de garder leur place sur le podium et de rester en ordre utile pour le gain de la troisième tranche.

Méan 1 – Anhée B 1

Après une première période équilibrée, les visiteurs prennent l’avance à la fin de la première période par le biais de leur joueur – entraîneur, Cédric Chapelle. La seconde période est tout aussi équilibrée et les deux équipes se créent des occasions. Il faut cependant attendre la 85e pour voir Huyghebaert offrir un point mérité à ses couleurs.

Anseremme 2 – Ciergnon 1

Après un début de partie équilibrée, les visités prennent l’avance au quart d’heure, via Meyfroidt. Ciergnon équilibre les échanges et égalise par Davin. Avant la pause, les deux équipes ont des occasions, mais sans concrétiser. En début de seconde période, Anseremme pousse pour obtenir la victoire et Thonne inscrit le but décisif.

Dinant B 5 – Sommenoise 0 fft

"Nous avons été avertis à 11 h, que l’Entente Sommenoise ne se déplacerait pas, faute de joueurs", indique Kévin Kadima, l’entraîneur de Dinant.

Han-sur-Lesse 5 – Feschaux 0 fft

"Avec seulement sept joueurs présents, nous avons été contraints de déclarer forfait. Nous aurions voulu déplacer cette rencontre au samedi soir, mais ce n’était pas possible pour Han", explique Christophe Liégeois l’entraîneur de Feschaux.

Pessoux 3 – Haversin B 12

Haversin ouvre le score. Les visiteurs égalisent par Pecheur. Haversin repasse devant, mais Ansiaux rétablit la parité. Les visiteurs inscrivent un troisième but avant la pause. "Nous avons eu l’égalisation au bout du pied. Haversin en a profité et a déroulé en marquant neufs autres buts. Pecheur a inscrit un second but en fin de match. De son côté, Corhay a marqué cinq buts pour son équipe, les autres étant inscrits par sept autres joueurs", disait Jean-Philippe Set Marie.