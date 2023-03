Cartes jaunes: Richir, Colard, Kindermans, De Geest.

Carte rouge: Collard (85e).

Buts: Boutgmi (1-0 pen., 37e), Crevits (1-1 c.s.c, 39e), Francotte (1-2 pen, 49e ; 1-3, 59e).

LOYERS: Salmon, Crevits (57e Collard), Dandoy, De Geest (79e Scafidi), Boutgmi, Tadjenant, Richir, Devroye, Mathy (64e Mandil), Colard, Mauléon.

GRAND-LEEZ: Delvaux, Grégoire, Kindermans, Wauquaire, Longin, Ligot, Boigelot (76e Quevrin), Francotte (81e Barry), Van Bets (77e Piazzalunga), Boreux (66e Gilissen), Devigne.

Battus contre Arquet, les Loyersois devaient s’imposer pour rester au contact du leader vedrinois. Défait contre Biesme, Grand-Leez avait pour objectif de renouer avec la victoire afin de maintenir l’écart sur ses poursuivants.

Les visités étaient privés de De Fraipont et Lamour, blessés, et de Rushidi (à l’étranger jusqu’en fin de saison). Mandil et Richir étaient de retour. Incertains, Scaffidi et Tadjenant (grippe) étaient sur la feuille. S’ils saluaient le retour de Gilissen et de Gilles, les Gembloutois étaient orphelins d’Ayika (en convalescence), de Barbarin (genou) et d’Evrard (nez).

Forts de l’avantage du terrain, les Loyersois se montraient plus d’une fois dangereux, par Boutgmi et Tadjenant, entre autres. Mais Delvaux veillait au grain. À l’approche du repos, Boutgmi convertissait un penalty consécutif à une faute de Boigelot (1-0). La joie visitée était de courte durée. Crevits trompait son propre gardien (1-1). En fin de première période, Salmon sortait le grand jeu devant Wauquaire.

Dès la reprise, Francotte convertissait un penalty consécutif à une faute de main de Colard (1-2), avant de ponctuer un contre rondement mené (1-3). Les visités prenaient alors tous les risques, mais l’exclusion de Collard sonnait le glas de leurs espoirs.