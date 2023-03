La première période était partagée au marquoir. Franssen répondait à Kessler. La seconde période était du même tonneau. De la tête, Mailleux rendait l’avance aux siens (1-2). Libert, sur coup franc, et Doupagne, sur penalty, renversaient la vapeur en quelques secondes. Willaert fixait les chiffres.

Grand-Leez B 0 – Bossière 1

Les Unionistes ont remporté ce derby grâce, entre autres, à Laurent, auteur du seul but à la 29e.

Wépion 1 – Aische B 0

Les Fraisiers ont assuré l’essentiel face au vainqueur de la deuxième tranche. Le but de Chelli a suffi à leur bonheur. Menés, les "Rouges" se sont heurtés au bloc visité.

Julien Trimboli ne coachera plus Aische B la saison prochaine. Le T1 ne possède pas le diplôme UEFA-B. Ce qui est une des conditions pour obtenir la licence D2/D3 amateurs.

Lustin 0 – Malonne 0

"Un bon point, même si nous avons manqué de réalisme. Nous continuons à additionner les points", précisait le T1 lustinois, José Toyos.

"Depuis mon retour, nous en sommes à un encourageant 14/21 et les sensations sont bonnes, se réjouit le mentor lustinois. Restons cependant prudents et les pieds sur terre, car il reste encore douze points à prendre. Rien n’est encore acquis, mathématiquement. Allons-y finale par finale, petit pas par petit pas. D’autant que, lors de nos derniers matches, nous allons affronter deux ogres, Rhisnes et Bossière. Nous devons donc continuer à travailler dur en semaine pour être récompensés et nous maintenir en P2."

Dimanche prochain, les Mosans iront défier les Rhisnos.

"Mon bilan est insuffisant, reconnaît le T1 malonnois Frédéric Quandt. Mais je constate une nette amélioration dans tous les domaines. Il reste juste à gagner des matches. L’objectif est de maintenir le club en P2. Je suis certain que nous allons y parvenir."

Le week-end prochain, les pensionnaires du Champ-Ha accueilleront Jambes.

FCO Namur 0 – Ligny 2

Par ce succès, les Grognards ont confirmé qu’ils étaient en course pour le titre. Stevens et M. Adam plaçaient les leurs sur du velours. Tout comme en première période, les Olympiens monopolisaient le cuir, sans succès en zone offensive.

J. Tamines B 2 – Sauvenière 4

Grâce à ce succès, les Wawas ont effectué un pas de géant vers le maintien. Les Taminois prenaient l’avance par De Tchuessa, avant de doubler la mise grâce à Porcaro. La joie taminoise était de courte durée car Guillaume relançait le suspense d’une frappe dans la lucarne. À l’approche du repos, Porcaro était exclu. En supériorité numérique, les Wawas renversaient la vapeur via Renier et François. "Il est difficile de répéter toutes les semaines la même chose", pestait le T1 Pemba Mayanga.

Profondeville 2 – Rhisnes 2

Les Rhisnos sont passés à côté d’une très belle opération. Reins montrait la voie (0-1). Après l’égalisation de Scailteur, sur phase arrêtée, Reins rendait l’avance aux siens, sur penalty. Les Mosans Bertrand (deux cartes jaunes), Nelis-Culot (carte rouge) et Chevalier (exclusion directe) rejoignaient prématurément les vestiaires. Malgré cela, les visités arrachaient le partage grâce à Demeuse, à la 90e.

Jambes 0 – Naninne 3

Les Naninnois ont renoué avec le succès grâce, entre autres, à Hermand (0-1 sur un centre de Baugniet et 0-3) et à Vermeren, de la tête. "Nous avons eu la mainmise sur la rencontre", se réjouissait le T1 Stéphane Decraux.