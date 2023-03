Arbitre : Parent.

Cartes jaunes : Caliskan, F. Fromont, Sanchez, Minet, Depotter, Francotte, Hody.

Buts : Fraiture (0-1, 49e), L. Fromont (1-1, 66e), Delvigne (2-1, 72e), Ghazi (2-2, 76e).

SPY : Matriche, Fournier, Jorand, Verstraete, Delvigne, L. Fromont, F. Fromont, Lengelé, Bodart (84eBoujabout), Francotte, Hody.

NISMES : Rousseau, Minettes, Depotter, Nava Fernandes, Horion, Libert (62eGhazi), Delporte (84eDubuc), Fraiture, Sanchez, Caliskan (62eBroutin), Derenne.

Les Nismois se montrent à leur avantage, mais la chance les boude. À la 10e, l’essai de Nava Fernandes touche le poteau gauche, longe la ligne et heurte le poteau droit, avant d’être dégagé par un défenseur visité. La rencontre sombre dans la morosité et il faut attendre la 36epour voir l’essai de Verstraete être dégagé à même la ligne par Depotter. À une minute du repos, Sanchez expédie le cuir sur la transversale.

À la reprise, Nismes est plus précis car et, à la 49e, Fraiture ouvre le score via le… poteau. Ce but a le don de réveiller les «Spirous». Verstraete et les frères Fromont mettent Rousseau à l’ouvrage, Luka rétablissant finalement l’égalité à la 66e. Six minutes plus tard, Delvigne donne l’avance à ses couleurs mais, à la 76e, Ghazi, sorti du banc, égalise méritoirement. Dans les derniers instants, Broutin et Nava Fernandes ont le 2-3 au bout du pied, mais Matriche est à la bonne place.

« Nous venons clairement de perdre deux unités, regrettait Barek Bendaha. Nous avons été maîtres du jeu pendant une heure et connu un passage à vide de 20 bonnes minutes. Dommage aussi qu’il me manque un finisseur et ce manque de chance. »

« Vu le scénario de la rencontre, on s’en sort bien avec une unité », reconnaissait le capitaine visité, B. Delvigne.