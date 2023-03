Les Gedinnois démarrent pied au plancher et dès la 4e, Catoul trouve l’ouverture. Les Schaltinois relèvent la tête et à la 20e, héritent d’un penalty converti par Grégoire. Sur un terrain dégradé, les deux équipes ne se créent plus d’occasions. Gedinne termine à dix suite à l’exclusion pour deux jaunes de Waldrant.

Havelange 2 – Bioul 4

Les Sang et Or mettent la pression et Dache ouvre le score à la 7e. Peu avant le repos, Lincé double la mise.

Sur un terrain gorgé d’eau, les "Mauves" reprennent espoir par Pierard. Descarpentries rétablit les distances. Mais Kone, sur penalty, entretient le suspense. Havelange perd alors son gardien Depaye sur blessure et Piérard enfile les gants. Dache consolide le succès bioulois en convertissant un coup de réparation.

Flavion B 0 – Assesse 5

Assesse prend l’ascendant et Huet place les siens sur orbite. Après la pause, les visiteurs passent la vitesse supérieure et donnent au score des allures de forfait sur des réalisations de Huet, Noirhomme, Conrard et Libertiaux.

Anhée 3 – Rochefort B 2

Les Mosans ont évité le piège rochefortois. À la 20e, J. Martin déflorait la marque. Les visiteurs répliquaient via Héligers, d’une frappe des vingt mètres. À la reprise, Rochefort renversait la vapeur, Joaris déviant dans son but un centre de Brillot. Les "Oranges" mettaient toutes voiles dehors et Nama rétablissait la parité. Après un but de Virgile Dubois annulé, Beaufays offrait les trois points aux Anhétois.

Gesves 2 – Tarcienne 1

Les Gesvois démarrent pied au plancher et dès la 2e, Quevrin trouve la faille dans la défense visiteuse. Au second acte, Bodson double les chiffres. Les Tarciennois se rebiffent et Deghorain relance le suspense à la 75e. Mais la défense visitée reste vigilante.

Surice 2 – Onhaye 0

Précieux succès des "Fromagers", qui s’offrent une bouffée d’oxygène. Sacré a planté les deux buts, aux 30e et 75e. Dans les buts visités, K. Dujardin a sorti plusieurs arrêts déterminants.

Pesche 1 – Pondrôme 7

"On leur a coupé les jambes, en menant 0-2 après dix minutes, précise Pierre Devuyst. Bernier, Hassani et Fadeux ont signé un doublé et Magis a clôturé l’addition." Baudaux a sauvé l’honneur des "Poires" à 0-5.