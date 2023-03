Cartes jaunes: Colot, Benothman

Buts: Bongiovanni (1-0, 6e), Akandja (1-1, 17e), Colot (1-2, 23e), Mas (2-2, 62e), Es-Shimi (3-2, 63e), Akandja (3-3, 87e/pen.)

ANDENNE: Tambour, Es-Shimi, Dujardin, Benothman, Mamona (Stavaux 40e), Muhcu, Vanhorick, Mas (Binon 45e), Bongiovanni, Beaujean, Nowakowski (Copette 83e)

DINANT: Delaite, Veroven, Loriers (Leemans 67e), Taminiaux, Colot, Herman (Genette 83e), Leyssens, Fontaine, Nazé, Akandja, Colin

Les Oursons ont tout donné mais cela n’a pas suffi pour l’emporter, comme le commentait leur coach Dominique Cuvelier, au coup de sifflet final: "Aujourd’hui, on a le point qu’on mérite. Et on aurait pu avoir les trois points. Si on avait joué avec cette envie et cette mentalité-là toute la saison, on ne jouerait pas avec le stress, avec le trouillomètre à zéro. Et ça, c’est dommage, car ce groupe mérite plus." Une envie de vaincre visible dès l’entame du match: Andenne se montre battant et mène vite au score. Avant d’être rappelé à l’ordre par les Dinantais peu après le quart d’heure. Menés, les Oursons vont de nouveau rêver des trois points grâce à Florent Mas et Taha Es-Shimi, qui marquaient peu après l’heure de jeu. Tous les espoirs sont relancés. C’était sans compter sur un penalty sifflé dans les dernières minutes. Celui-ci sera converti par David Akandja. Andenne ne rapporte qu’un point et reste dernier, avec 15 points. "On va se battre jusqu’au bout", lançait Dominique Cuvelier. De son côté, Dinant conserve sa sixième place, avec 44 points. "On est mal rentrés dans le match. Malheureusement on ne prend qu’un point. Ce doublé fait plaisir, mais le principal, c’est le collectif, et chaque point compte pour la lutte pour le tour final", s’exclamait David Akandja, le milieu dinantais.