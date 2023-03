Dernier Homme debout à Andenne : victoires de Jean Blancheteau et de Severine Vandermeulen

La nuit vit apparaître la pluie et disparaître quelques-uns des favoris comme Merijn Geerts, Ivo Steyvaert et, surtout, le Français Mathieu Thirion, tenant du titre et spécialiste de ce genre d’effort (6 participations, 3 victoires, 4 fois au bout des 24 tours). Thirion s’est arrêté après avoir validé son 16e titre.

La victoire chez les hommes est finalement allée à un autre tricolore, Jean Blancheteau, un étonnant “jeunôt” de 27 ans présentant un très beau palmarès. Le gars de Gourdon (Dordogne) se venait ainsi à Andenne avec une victoire voici deux mois au Dernier homme debout du Morvan. La semaine dernière, il s’était imposé également en France sur un trail de 41 km. On retiendra encore qu’il est le dernier laurat des 109 km du Challenge du Montcalm. Ce week-end, il aura bouclé quelque 182 km pour près de 7500 m D +. Pour l’anecdote, il s’est offert le meilleur chrono sur la 6e boucle (35 minutes), affirmant en franchissant la ligne qu’il était là pour 24 heures…

Chez les dames, l’incroyable Séverine Vandermeulen a pour sa part renouvelé son titre 2022 en allant au bout de 15 tours, 114KM au compteur et 4650D +. Elle aussi est clairement une adepte de l’allongement des distances (et des rendez-vous “course”). Lors des deux week-ends précédant Andenne, la Liégeoise s’était ainsi rendue sur La Tharée (50 km) et le HADT (55 km). Pour rappel, elle restait sur une très belle performance sur la Diagonale des Fous (14e dame).

Le podium féminin du Dernier Homme Debout 2023. ©DHD

Les podiums