Arbitre : Fernandes Barros.

Cartes jaunes : Destrain, Gilain, Defresne, Calon, Lorenzon.

But : Lambert (1-0, 90e).

ONHAYE : De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Bastin (75eLizen), Gall, Gilain, Lambert, Guiot (77eKembi), Guerri (91eTeklak), Lorenzon.

TOURNAI : Gianquinto, Thambwe, Brouckaert, Pieraert, Dassonville, Kaba (46eZe Francis), Destrain, Zanzan, Calon (82eMarquette), Amury, Lekehal.

Le premier objectif est rempli, pour les Walhérois. “On avait à cœur d’afficher ces 50 points au compteur. En général, c’est ce qu’il faut pour être assuré du tour final. On verra ce qu’il en est demain (NDLR : et les résultats de dimanche n’ont vraiment pas été défavorables !) Mais, en attendant, on repousse déjà Tournai à 11 points”, analysait Lionel Brouwaeys, après un match qui s’avéra aussi tactique que prévu. Bien en place dans leur 3-5-2, les Tournaisiens ont tenu le zéro jusqu’à l’ultime minute et ce décalage proposé par Gilain et Leclef et mis à profit par Lambert, pivotant avant d’essayer un tir du gauche qui libérait tous les siens.

Avec Bastin posté à gauche de sa défense, Onhaye s’était déjà créé quelques occasions en première période, la plus belle étant celle amenée par Guerri pour Gall, qui butait sur le portier visiteur. Lorenzon, Lambi et Gilain avaient aussi tenté de semer le danger, alors qu’en face, un tir dévié passait de peu au-dessus de la cage de De Vriendt.

Onhaye tentait d’intensifier sa pression à la reprise, mais la défense visiteuse, bien orchestrée par Brouckaert, ne concédait rien. Et, lorsqu’un angle s’ouvrait, les essais visités filaient hors cadre, tandis qu’un contrôle trop long de Kembi l’empêchait d’aller faire sauter le verrou. Lorenzon héritait, lui aussi, d’une balle de but, sur un coup franc de “Lambi”. Qui finissait donc par forcer la porte du succès recherché.

Thomas Leclef et “JB” Kembi ont prolongé leur séjour à l’Agauche.

Le bon geste de «Lambi»

Aurélien Lambert a sorti le mouvement approprié, pour permettre à son équipe d’émerger. « J’en avais pourtant raté un paquet, par mauvais choix ou manque de précision, confiait-il. Mais là, même fatigué, j’ai réussi le bon geste, sur un tir qui passe apparemment entre les jambes d’un adversaire. Et, vu le match, je pense que ce n’est pas volé. En première mi-temps, on était bien pris en milieu de terrain. Ils nous pressaient haut et on avait du mal à construire. Mais en deuxième, je pense qu’ils ont faibli physiquement. Et on a enfoncé le clou. Même si on aurait pu en prendre un, sur une hésitation de Jérémy, on a eu la possession et les occasions. Il manquait juste le but. Heureusement, il est venu en fin de partie. »