D2 ACFF: Namur repris à la 94e , Meux (r)assure à la 90e

De son côté, Namur pensait tenir le bon bout en menant toujours au score après 90 minutes face à Rebecq. Mais les Brabançons n’ont jamais abdiqué et sont revenus à égalité à la 94e, privant les Namurois de deux unités précieuses dans leur course à la montée en Nationale 1. Avec ce match nul, les Merles perdent leur deuxième place au classement (au profit de Meux, donc) et sont relégués à la quatrième position. Un résultat d’autant plus rageant que Warnant, le leader, a été battu le lendemain par Verlaine, le troisième classé.

