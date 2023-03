Ciney - Aywaille : Un point vaut mieux…

Cartes jaunes: Despas, Henrotaux.

Buts: Colson (0-1, 10e), Claude (1-1, 20e), Fondaire (1-2, 34e et 1-3, 69e), Antoine (2-3, 72e), Jadot (3-3 pen., 88e).

CINEY: Monteleone, Despas, Antoine, Boujabout (59e Bruckner), Hanneuse, Henrotaux, Pajaziti, Bwangombo (76e Jadot), Otte, Boudjemaa, Claude.

AYWAILLE: Deusings, Evrard, Toussaint, Pirquet, Pianetti (17e Burgevin), Famerie (55e Wilmet), Fondaire, Delcourt, Adib, Soto, Colson.

Dans cette série, il n’y a aucune équipe "facile" et les points, il faut aller les chercher avec la tête, les panards et les tripes. Ciney va encore s’en rendre compte. Pas de chambardements au niveau de l’équipe. On retrouve Jadot et Louis. Lambrechts est sur le banc. Aywaille cherche à allumer la mèche en premier. Mais les Cinaciens sont attentifs. Ils laissent toutefois trop d’espaces libres à l’adversaire. Et Colson ne se fait pas faute d’en profiter. Peu après, Claude saisit sa chance, lui aussi. Il roule le gardien dans la farine et égalise. Du côté des visiteurs, il y a du métier et du savoir-faire. Qu’ils vont concrétiser au marquoir. Sur une mauvaise remise d’Hanneuse, Fondaire lobe proprement Monteleone. Aywaille cherche à profiter de la moindre erreur d’un adversaire obligé de courir après le score. Les visiteurs ont le beau rôle et font tourner. Sur une balle en profondeur, côté point de corner, les Bleus se font des politesses et Fondaire en profite, une fois encore, pour tromper le keeper du coin, d’un angle impossible. Trois minutes plus tard, sur un contre rondement mené par Claude, Pajaziti et Antoine, ce dernier n’a plus qu’à glisser au fond. Remise en selle, l’équipe visitée en remet une couche. Et, en toute fin de match, elle hérite d’un penalty, que Jadot s’empresse de mettre au fond.