Arbitre: M. Dejemeppe.

Cartes jaunes: Dethise, De Bona, Simon.

Buts: Desille (1-0 sur pen., 6e ; 2-0, 15e), Zingle (2-1, 18e), Grégoire (3-1, 22e), Pierard (4-1, 42e).

CHEVETOGNE: Evrard, Santarossa, P. Minon, Cowez (76e Servais), Sevrin, Mathieu, Desille, Grégoire (78e Mailleux), Pierard, Ergot (62e Simon), De Bona (78e Dubois).

FLAVION-MORIALMÉ: Unver, Fauchet, Lamock, Pétrisot (78e Leleux), Cheront, Pessleux (18e Leroy), Dethise, Collart (78e Decraux), Hendrick (81e Paquet), Vanmackelbergh, Zingle.

Romain Desille avait lancé l’assaut en transformant le penalty obtenu par Maxime Grégoire, accroché par Pétrisot après cinq minutes.

Sur coup franc, Desille avait raison de tenter sa chance des trente mètres. Son ballon traversait la défense, filait dans le petit filet d’Unver et semblait surprendre autant le gardien que le tireur.

Les Florennois réagissaient immédiatement et, sur un centre consécutif à un bon coup franc de Lamock, Zingle surgissait pour réduire l’écart (2-1). À la 20e, la balle atterrissait aux pieds de Sevrin mais c’était bien de la tête, après rebond, qu’il forçait le keeper de Flavion, d’une claquette, à concéder un corner à gauche qu’Ergot manquait de faire rentrer directement… Ce que réussissait Grégoire juste après, côté droit. "Je sais que je les donne souvent rentrants mais, là, c’est vrai que j’ai été surpris de voir mon corner rentrer au deuxième poteau, confie Maxime, heureux de marquer devant son fiston. Il m’avait demandé deux buts mais un, c’est déjà pas mal." On dira même un et demi tant le médian de Chevetogne était tranchant au point de corner: son suivant trouvait Pierard dont la déviation dos au but s’avérait vicieuse. Présent au deuxième ballon, Ergot fusillait Unver qui se détendait superbement et renvoyait Grégoire près du drapeau. Cette fois, son corner trouvait la latte. "On met trois buts sur phases arrêtées, qui avaient plutôt tendance à ne pas rentrer en début de saison… Ça revient petit à petit, se réjouit Max Grégoire. C’était aussi une bonne chose de marquer vite, pour ne pas courir après le score et se mettre à l’abri avant de jouer contre le vent. "

Alors qu’Hendrick ne cadrait pas son duel avec Evrard, les Coccinelles repartaient de plus belle. De Bona, qui se faisait tirer le maillot sur la ligne médiane, avait le mérite de rester debout et de s’arracher pour distiller une passe à Kentin Ergot sur le flanc droit. Son centre trouvait Pierard, qui ne se privait pas pour alimenter une quatrième fois le marquoir en faveur des visités, juste avant le repos.

Au retour des vestiaires, les Flavionnais prenaient le dessus dans les duels mais ne tiraient pas profit de ce regain de forme dans l’entrejeu. Les occasions se faisaient plus rares de part et d’autre. À vingt minutes du terme, Mathias Cheront envoyait son coup de coin sur le piquet d’Evrard. Le point de corner droit était décidément le plus dangereux des quatre coins. En fin de partie, Kerim Unver limitait la casse en stoppant les frappes à bout portant de Mailleux (86e) puis de Simon (90e).

"Un penalty encaissé après cinq minutes, trois buts de retard à la pause… Ça s’annonçait compliqué à la mi-temps, regrette le capitaine Romain Lamock. En première période, Chevetogne en voulait plus. On les a mieux poussés en deuxième mais, il faut le reconnaître, on ne s’est pas créé de grosses occasions." Seul à diriger la rencontre, Mr Dejemeppe a livré une belle prestation arbitrale.