Cartes jaunes: Dachelet, Deblire, Th. Leyder, Naji.

Buts: Maisin (1-0, 10e), Beauraing (2-0, 18e), Marchal (3-0, 26e), Nejjar (3-1, 63e), Baudoin (3-2, 83e).

BOSSIERE: Denis, Tanguy Leyder, Marchal (64, Gobeaux), Mathot (87e, Glibert), Thomas Leyder, Maisin, Deblire, Beauraing (90e, Vergnon), Pierrard (52e, Oostland), Decaluwé, Barampama.

LEUZE: Corbisier, Gilles, Albert, Verwilghen, Naji, Baudoin, Dandoy (57e, Montfort), El Hassani (84e, Melebeck), Husquin, Dachelet, Nejjar.

L’affiche voit les Bossiérois prendre directement les devants avec un 3-0 bien tassé à la 26e via Maisin, Beauraing et Marchal. Quant à Leuze il a pataugé derrière. Par la suite les visiteurs rentraient enfin dans le match et débutaient une course-poursuite qui s’avérait vaine au repos.

Dès la reprise les visiteurs mettaient la pression obligeant les Gembloutois à la défensive. C’était 3-1 à la 63e via Nejjar. Bossière peinait malgré quelques incursions dans le camp éghezéen. À la 88e mais Nejjar voyait son coup de réparation bien capté par Denis. Peu avant les dix dernières minutes Bossière se créait une réelle opportunité mais Maisin butait devant Corbisier. On pensait le match relancé à la 83e quand Baudoin signait le 3-2. Si Leuze poursuivait sa domination, la défense visitée restait sereine pour savourer un important succès en vue du titre.