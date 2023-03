Arbitre: Burton.

Cartes jaunes: Yusufi, Lambot, Jacquet.

Buts: Depamelaere (1-0, 17e), Montoleone (1-1, 23e), Baudoin (2-1, csc 29e), Dubois (3-1, 54e), Yusufi (3-2, 75e), Hadim (4-2, csc 83e), T. Graulus (5-2, 90e).

BIESME: Jacquet, Dubois, Mollet, Fabris, Servidio, Lambert (80e Lambot), Lisot (37e L. Graulus), Blanchard, Depamelaere, François (70e T. Graulus), Van den Abeele.

EVELETTE: Lenoir, Hadim, Baudoin (82e Winand), Williquet, Dethinne, Aarab, Montoleone, Vanderveeren (42e Yusufi), Sprimont (60e Melery), Ntwali, Périlleux.

Biesme se créait rapidement des occasions, avant d’ouvrir logiquement le score à la 17e minute de jeu. Après trois dribbles réussis, Dubois enchaînait avec une frappe sur Lenoir. Depamelaere en profitait et inscrivait le premier but de l’après-midi. À la 22e, Évelette répondait via Ntwali, qui frappait sur Jacquet après un impressionnant solo entre les joueurs biesmois. Sur le corner qui suivait, Montoleone, esseulé au second poteau, remettait les compteurs à zéro, d’une jolie reprise de volée. Six minutes plus tard, un auto-but de Baudoin permettait à Biesme de reprendre l’avantage.

Biesme démarrait la deuxième mi-temps comme la première, en se créant des occasions et en marquant rapidement. À la 54e, Dubois décochait une frappe puissante des 20 mètres, imparable pour Lenoir.

Si on pensait que les visités avaient fait le plus dur, Yusufi remportait son face-à-face avec Jacquet et rendait un peu d’espoir à Evelette à la 75. À la 83, un nouvel auto-but d’Evelette assurait quasiment la victoire aux Biesmois, qui alourdissaient même le score par T. Graulus, dans les arrêts de jeu.

Malgré la victoire, Olivier Defresne était déçu. "Je ne retiens que le résultat. On s’est fait peur, on n’avait pas un bon état d’esprit. On a fait preuve de suffisance, c’est vraiment dommage…"