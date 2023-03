BEEZ: Mullenders, Dendas 4, Trausch 5 (1x3), Borlon 20, Van Hamme 12 (1x3), Forget 9, Geradon 5 (1x3), Chapelle 14.

C’est dans l’adversité et dans la difficulté que le meilleur de soi se révèle. Malgré les nombreuses blessures, les huit Beezois se sont montrés solidaires afin de s’offrir une victoire plutôt inattendue. "C’est un superbe succès collectif, admet le coach, Didier Prinsen. Elle n’a pas été simple puisqu’on a péniblement fini à cinq. Mullenders est vite sorti sur blessure, Dendas et Forget ont écopé 5 fautes personnelles. De plus, Geradon a terminé le match diminué à l’épaule."

Beez file en tête grâce à un Borlon en feu et aux trois pivots, au four et au moulin des deux côtés du terrain (31-42, 20e).

En deuxième période, le manque de rotations commence à se faire ressentir et Beez voit son avance s’amenuiser, mais inscrit les paniers pour éviter l’émergence d’Alleur.

Fresh Air 57 – Natoye 53

9-11, 21-13, 14-17, 13-12.

NATOYE: Van Landschoot 8 (1x3), Héraly 2, Targez 4, T. Legros 12 (2x3), Pirlot 8 (1x3), Georges 2, Beuken 5, Van Doninck 8 (2x3), M. Legros, Giaux 3 (1x3).

Natoye avait la possibilité de passer devant son adversaire du jour au classement mais il a payé les frais de son inefficacité. "C’est une occasion manquée, confirme le coach, Laurent Costantiello. Dans le contenu, on s’est montré poussif et maladroit à la finition. Malgré ce faible pourcentage au tir, on est resté dans le coup et on a même reçu une chance d’arracher la prolongation. En vain. Si on veut revendiquer mieux en cette fin de saison, il faudra proposer un basket plus fluide et plus décisif."

Belgrade B 93 – Huy 34

22-4, 30-18, 26-7, 15-5.

BELGRADE : Marchal 12 (2x3), Debry 5 (1x3), Furnémont 9 (1x3), Vermeren 23 (3x3), Ndiaye 5 (1x3), Nelkofski 2, Cerquarelli 6, Vandekerckhove 6, Hucorne 11 (1x3), Bampolineza 8, Quairia 6 (1x3).

Déterminé, Belgrade n’a pas fait dans la dentelle et a infligé une correction à la lanterne rouge de la série. "D’emblée, nous avons attaqué ce match avec beaucoup de sérieux et concentrés, et face à une équipe de Huy sans envie, sans âme, nous avons pu dérouler aisément, précise le coach, Didier Thémans. En maintenant une grande intensité, un joueur tel que Vermeren, capable de marquer facilement, a pu s’illustrer. De notre côté, on a fait ce qu’il fallait et c’est une bonne préparation au match contre Ixelles."