8-19, 27-22, 18-22, 19-16.

LOYERS: Massy 2, Casamento 4, Vanoverschelde 9 (2x3), Waterval 19 (4x3), Badoux 10 (2x3), Bierman 7 (1x3), Pirlot 2, Demars 20.

À nouveau mené rapidement et à huit, Loyers a couru après le score durant toute la partie: "Comme contre Waremme, on revient par runs, sans parvenir à repasser devant, explique Alexandre Badoux. On ressent évidemment de la frustration puisqu’il ne nous manque pas grand-chose. En étant constants pendant quarante minutes, on remportait ces deux matchs. Les play-off sont toujours dans un coin de notre tête mais, de toute façon, on veut terminer la saison convenablement en allant encore chercher deux ou trois victoires."

Kain 71 – Andenne 65

8-10, 22-20, 13-18, 28-17.

ANDENNE: Chaufouraux 24 (3x3), Dorval 3 (1x3), Beaujean R. 3 (1x3), Beaujean T. 30 (5x3), Kisenga 4, Kusunguludi 1.

À six, avec le concours d’un joueur de P2, Andenne n’est pas passé loin de l’exploit ce samedi. Elle a manqué de lucidité face à une équipe de Kain au complet mais c’est dans la dernière minute que la rencontre a échappé aux "Oursons": "Mes joueurs disponibles, qui ont parfois moins de temps de jeu, ont livré un match très intéressant, commente Jacques Stas. J’espère récupérer mes blessés pour le difficile triptyque qui s’annonce dans quinze jours contre Waterloo et Belleflamme deux fois, une équipe très athlétique. Et pourquoi pas créer l’exploit à domicile…"

Neufchâteau 71 – Ciney 97

20-34, 18-21, 16-23, 17-19.

CINEY: Balthazar A. 8, Laroche 6 (2x3), Jacques 5, De Jaeghere 8 (1x3), Henin, Husson 19 (4x3), Malliar 19 (1x3), Balthazar M. 2, Gielen 28 (3x3).

Les Condrusiens enchaînent et, avec leur treizième victoire de la saison, font leur entrée dans le top 4. "Nous avons fait un tout gros match, en montrant beaucoup de sérieux derrière et en variant parfaitement offensivement. Même si nous avons eu quelques difficultés sur le repli face à cette équipe très agressive, nous ne sommes pas tombés dans le piège, raconte Yohan Balthazar. Nous avons désormais notre sort entre nos mains, il faudra gagner contre Kain et Belleflamme."