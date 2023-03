Cartes jaunes: Bachelard, N. Dasty, Mont, Labeau, Vanderreychen, Nzinga, Mathieu, Pairon, Martin.

Cartes rouges: Jonckers (90e), Avci (90e), Dardenne (90e), J. Mathieu (91e, 2 c.j.).

Buts: Vanderreycken (0-1, 45e), Diskeuve (1-1 pen., 55e).

BEAURAING: Delobbe, Broyer, Bachelard, Dasty (61e Cordioli), Dardenne, Auspert (50e L. De Becker), Ansiaux (84e Minet), Fallon (84e T. De Becker), Mont, Suray, Diskeuve.

ARQUET: Gillet, Labeau, Vanderreycken, Martin (80e Avci), Jonckers, Fischer, Nzinga (58e Pairon), Mpia Massa, J. Mathieu, Verdel, A. Mathieu.

Sous un vent soutenu, la rencontre débute sans round d’observation, les deux équipes ayant décidé de ne pas calculer leurs efforts. Le premier fait saillant est à mettre à l’actif des visiteurs, Grégoire donne en profondeur pour Jonckers qui s’écarte et frappe mais Delobbe détourne en corner. À la 25e, Ansiaux est au corner, Dastuy à la réception mais sa frappe n’est pas assez puissante que pour inquiéter Gillet. Deux minutes plus tard, Dasty d’une frappe en pleine lucarne pense donner l’avance aux siens, mais Gillet est à la parade. À la 33e, Labeau est à la réception d’un corner de Martin mais sa tête passe juste au dessus. Gillet doit encore sortir le grand jeu à la 38e sur une frappe croisée de Dasty. On pense se diriger vers un score nul à la mi-temps, moment choisi par Martin, à la 45e pour centrer vers Vanderreycken qui prolonge et donne l’avance aux siens (0-1).

On rejoue à peine depuis 30 secondes, Delobbe capte le cuir hors de sa zone, Grégoire frappe le coup franc en force, mais Delobbe s’interpose. Les visités poussent tant et plus et sont enfin récompensés de leurs efforts à la 55e, quand l’arbitre donne un penalty pour une faute de main de Verdel. Diskeuve remet les deux équipes à égalité. Les deux équipes se créent encore des possibilités de l’empoter, mais le score ne changera plus dans une fin de match animée, où l’homme en noir, Monsieur Hentschel renvoi aux vestiaires quatre joueurs. Malgré ce nul, le coach local Christian Léonard se montre très satisfait de son groupe. "On grandit de semaines en semaines. Mon plus beau plaisir est de voir tous ces jeunes grandir de cette façon. C’est une grande fierté pour le club. Notre ambition est de préparer aux mieux notre demi-finale de coupe". Du côté vedrinois, le T1 Denis Sulejman se montre déjà heureux avec ce nul: "Nous n’avons pas vu un beau match, mon équipe n’a pas été à la hauteur ce dimanche, mais au final, avec la défaite de Loyers nous faisons la bonne opération."