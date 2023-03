Anseremme lorgne sur la seconde place

Avec une nouvelle victoire acquise face à Ciergnon, le calme semble être revenu du côté d’Anseremme, où Adrien Winscherman a pris ses fonctions à la tête de l’équipe. "Nous avons eu droit à une rencontre difficile, à cause de la météo et de l’état du terrain, disait le nouvel entraîneur à l’issue du match. Malgré cela, nous avons obtenu une victoire méritée, que nous sommes allés chercher avec nos tripes. Avec pas mal de blessés, nous avons dû faire appel à plusieurs anciens, venus à la rescousse. Aussi, Dumont a bien dépanné, de même que Hottias". Anseremme fait une bonne opération au classement et peut encore rêver du titre. "Nous avons gagné le match qu’il fallait. Depuis quelques semaines, cela fonctionne très bien. Le groupe a repris des couleurs et la motivation est là. Même si on sait qu’il sera très difficile d’aller chercher Dinant, nous allons nous accrocher jusqu’au bout. La deuxième place reste en tout cas un objectif."