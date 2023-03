Arbitre: Spillemaeckers.

Cartes jaunes: Furia, Dury, Diotallevi, Gécé.

Cartes rouges: Descotte (29e), Broos (31e).

Buts: Dethier (0-1 pen., 29e), Gécé (0-2, 47e).

MANAGE : Vanhecke, Debauque, Campion, Chebaïki, Wuillot (46e Diotallevi), Descotte, Furia (46e Sebaihi), Papassaranris (57e Dauby), Depril, Di Vrusa.

AISCHE : Broos, Michels Maisin, Grégoire, Iglicki, Gauchet, Gécé, Joannés, Delooz (31e Rousseau), Catinus (59e Dury), Dethier (85e Thirot).

En se rendant dans le Centre, la troupe de Jérôme Patris savait que les choses ne seraient pas simples. Elle prenait d’emblée l’initiative en pressant très haut les jeunes Hennuyers afin de les mettre le plus possible sous pression. La formation de Manage est depuis quelque temps décimée par de nombreuses blessures et bien que déjà qualifiée pour le tour final, peine ces dernières semaines en étant obligée d’aligner de très jeunes éléments inexpérimentés.

Aische l’avait bien compris et ne laissait aucun espace à l’adversaire. On pensait à la 29e que le plus dur était fait avec l’exclusion parfaitement justifiée de Dascotte et le coup de réparation transformé par l’inoxydable Laurent Dethier (en photo), une fois de plus omniprésent hier à la pointe de l’attaque. C’était faire sans l’exclusion de Broos qui commettait lui aussi l’irréparable en tant que dernier homme.

Les deux formations réduites à dix voyaient forcément le degré d’engagement physique et la quantité de terrain à couvrir augmenter sensiblement. Ajoutons à cela un terrain s’alourdissant au fil des minutes et la pluie qui ne cessait de tomber et on comprenait que, pour le jeu très léché, il faudrait repasser…

La seconde période voyait Gécé profiter avec opportunisme d’une bévue défensive locale et faire très rapidement 0-2. La messe n’était toutefois pas dite car, sans jamais baisser les bras, Manage faisait preuve de beaucoup plus de présence et venait inquiéter un Rousseau très attentif et que les circonstances avaient replacé plus rapidement que prévu entre les perches. Mais, bien organisés, les visiteurs géraient parfaitement la fin de partie et se replaçaient idéalement en vue d’une éventuelle participation au tour final. "Bien sûr que nous y croyons et s’il faut considérer notre prochaine rencontre face à Mons comme un match de gala où nous n’aurons rien à perdre. Il conviendra par la suite de prendre le maximum de points. Qui aurait parié un cent sur nous il y a quelques semaines encore ?", finissait très souriant Laurent Dethier, l’inusable attaquant aischois.