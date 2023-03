Vestiaires

Rochefort sera champion s’il gagne à Richelle. En cas de partage, tout dépendra du résultat de Raeren à Habay. Si Raeren ne gagne pas, un nul suffira aux Rochefortois. Mais la météo pourrait venir jouer les trouble-fête et retarder l’éventuel sacre d’une semaine. Le match Habay-Raeren est en effet menacé. Les précipitations annoncées ont fait naître quelques craintes quant à une possible remise de la rencontre. "Je dois bien vous avouer que la pelouse a souffert et elle est dans un sale état , précisait ce vendredi matin Samuel Petit, le coach habaysien. Si les conditions se dégradent, on la fera inspecter ce samedi en cours de journée car on veut éviter une remise juste avant le match. On ne veut pas imposer un long et inutile déplacement à l’équipe de Raeren."