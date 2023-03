Temploux sera-t-il champion sans jouer, et un sommet avec des objectifs différents: les dernières actus en P4 namuroise

Un sommet avec des objectifs différents

Manu Delcourt, le successeur de Vincent Collet chez les Coalisés n’a pas raté ses débuts en engrangeant le maximum de points. Ses joueurs restent en embuscade derrière Florennes et l’Etoile Taminoise, aussi en lutte pour le titre et qui se rencontreront la semaine prochaine. "C’est un match-clé et..piège pour nous", estime Manu Delcourt "Surice reste concerné par une participation au tour final et est une équipe solide, difficile à manœuvrer m’ont dit mes joueurs". Le T1 lesvois préfère prendre match par match et s’occuper de son groupe "Je l’ai senti toujours très concerné. Nous devons être attentifs à chaque sortie car on nous attend partout comme on l’a vu à Ham", prévient-il. "Je n’étais pas là à l’aller mais je ne m’occupe que des qualités de mon groupe et pas des lacunes éventuelles de nos adversaires", conclut-il. Son homologue, Colin Denis, confirme l’objectif des Fromagers "Nous ne pouvons plus nous cacher", concède l’intéressé "Nous espérons participer au tour final". Il veut réussir un gros coup en revenant avec les trois points "On ne sous-estime certainement pas l’ex-leader même si celui-ci ne survole plus les débats comme en début de saison". Le déplacement à Surice avait valu les premiers points concédés par les Fusionnés (1-1) "Nous sommes en confiance et Lesve a plus à perdre que nous", estime Colin Denis en guise de conclusion. B.J.