Tamines peut faire un pas vers le maintien

Après de multiples péripéties et en lutte pour le maintien, les Taminois semblent avoir trouvé la recette gagnante puisqu’ils sont invaincus depuis maintenant cinq rencontres. " Les efforts portent leurs fruits , se réjouit Tibor Balog. Dans le groupe, je vois de la volonté, l’envie d’apprendre et la détermination de sauver le club. Les nouveaux joueurs veulent montrer qu’ils ont leur place, les jeunes sont à l’écoute et les joueurs expérimentés les encadrent. Nous avons un bon mix et le groupe vit bien ensemble. Nous ne sommes pas les meilleurs techniquement mais nous sommes forts collectivement et tactiquement ". Une solide cohésion d’équipe qui se ressent à travers les clean sheets obtenus lors des trois derniers matches. Cela a permis à la Jeunesse de se retrouver à sept longueurs de la zone de relégation. À cinq rencontres de la fin de saison, les "alloux" pourraient réaliser une bonne opération ce week-end face au Pays Vert. " On serait très heureux si on l’emportait ce dimanche. On ferait un grand pas vers le maintien. Malgré notre belle série, il est important de rester humble et de préparer correctement ce match car nous allons arriver dans une période compliquée où tout le monde voudra prendre des points. Est-ce que l’on vise la troisième tranche ? Il faut garder les pieds sur terre, prendre étape par étape. Notre objectif est de se maintenir ", conclut Tibor Balog.