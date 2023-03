Rochefort touche au but: "Si je pouvais reprendre 20 joueurs, je le ferais"

Même si les Unionistes sont à 90 minutes d’une potentielle montée en D2, le tacticien rochefortois ne veut pas ajouter de pression supplémentaire. "C’est un match comme un autre. Il faudra bien gérer ses émotions. Il faudra faire parler notre expérience et notre maturité à tous. Il y aura un club et une équipe qui attend ce titre. Je suis très lucide et je sais que sur un match de foot, tout peut arriver face à la deuxième plus belle équipe du championnat. Ils ne sont pas là par hasard."

La fête la semaine d’après au Parc

Pour l’instant, aucune festivité d’après-match n’est prévue, en cas de victoire. "Il y a des mecs qui travaillent le lundi. On essaiera de profiter au maximum si on gagne ce match, la semaine d’après", souligne le T1. Pour l’instant, des idées émergent pour préparer une éventuelle fête au Parc des Roches, face à Habay, samedi prochain.

Avec un bilan de 43 sur 45, Rochefort, avec Jeffrey Rentmeister aux commandes, semble inarrêtable. "Ce qui me donne ma force, c’est de penser à ma petite fille qui pourrait voir l’Union rochefortoise et son papa faire quelque chose de bien dans le monde du foot", dévoile-t-il.