P4D: Pondrôme fait confiance à la jeunesse pour le choc face à Leignon

Si Pondrôme qui n’a plus rien à jouer reçoit Leignon qui est dans le même cas, la rencontre n’en est pas moins dénuée d’intérêt, comme le confie le mentor des Pondrômois, Adrien Marlair. "Leignon est derrière nous et est donc un adversaire à notre portée. Mais, il faudra se montrer vigilant et ne pas reproduire les mêmes erreurs que la semaine passée où nous sommes allés perdre des bêtes points à Ciergnon qui était aussi un adversaire à notre portée." Malgré le manque d’enjeu et l’approche de la fin de saison, Adrien Marlair ne veut pas que ses joueurs terminent en roue libre. "Nous n’avons plus rien à espérer dans ce championnat, mais nous avions un objectif en début de saison et, nous voulons terminer dans le top huit. Pour l’instant, nous occupons la septième place. Nous allons donc prendre match après match et tenter de faire le mieux possible pour garder cette position au classement. " Le club profite également de cette fin de saison pour préparer la suivante. "Normalement, le staff restera inchangé. En cette fin de campagne, nous avons déjà fait jouer quelques jeunes U17 avec nous et, nous allons continuer à les intégrer d’ici la fin de cette campagne. Pour l’an prochain, nous ferons encore monter des jeunes." Du côté de Leignon, on reste sur une défaite frustrante face au leader. On espère donc profiter du déplacement à Pondrôme pour relever la tête.