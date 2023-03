P3C: Beauraing en quête du maintien face à Bièvre où reviendra... Jordan Mayanga

"Il reste cinq matches à disputer. Les joueurs et moi restons motivés, prévient le T1 local Thierry Jacquemart. Et ce, même si la préparation des rencontres est difficile en raison des nombreux mouvements dans le noyau. Nous visons les trois points. Beauraing B devra nous passer sur le corps s’il veut engranger des unités en vue du maintien."

Au rayon mercato, on note les transferts de Colson (Rienne), Collard et Veriter (Ardennaise) et le retour de J. Mayanga (Fize), ancien de… Beauraing.

Fidèles à leurs principes, avec un jeu au sol et construit, les Beaurinois savent le déplacement dangereux. "Bièvre, c’est du solide. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe bien équilibrée entre expérience et jeunesse, entre qualités individuelles et gros collectif, animée d’un bon esprit et dans une excellente dynamique, lance le T1 visiteur Augustin Feye. Quand on joue là-bas le samedi soir, il y a toujours plus de monde qu’ailleurs. Nous devrons donc rester calmes, lucides et oublier la peur, ce qui est d’autant plus compliqué quand on a une équipe si jeune qui se bat pour le maintien." Touché au genou dimanche passé, Hugo Castenetto (16 ans) est incertain.