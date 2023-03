Marvin Etienne avant Richelle - Rochefort: "Je sens le groupe hyper concentré"

Si les supporters sont chauds bouillants, dans l’équipe, on tente de garder la tête froide. "On s’est entraîné normalement mardi, avec un petit souper ensuite, confirme Marvin Étienne, la voix très posée. On sait que le contexte sera très différent de d’habitude mais on tentera de faire abstraction de tout ce qui se passera autour. Si on se laisse submerger par les émotions et l’importance du rendez-vous, on risque de passer à côté de notre match. Ce serait dommage. On est sur un bilan incroyable de 43 points sur 45 et on veut finir avec le plus de points possible. Mais le groupe a de l’expérience et je sens tout le monde hyper concentré."