PROFONDEVILLE: Gruslin 10, Delvaux 10 (1x3), Garot 9, Tillieux, Despeghel 1, Guns 10, Tintillier 5 (1x3), Balon-Perin 11 (1x3), Sprimont 2, Mouchart 4.

Les Namurois entament la rencontre sans complexe et si les premiers échanges sont équilibrés, les Montois prennent un léger avantage au terme du premier quart-temps: 24-18. Dès la reprise les visités mettent la pression et très vite les Namurois perdent le fil du match en encaissant 28 points en 10 minutes pour accuser un retard déjà décisif de près de 20 points à la mi-temps: 52-33. De retour des vestiaires les deux équipes se neutralisent et l’écart se stabilise: 72-51 à la demi-heure. La victoire acquise, les Montois se contentent de gérer les dix dernières minutes pour s’imposer logiquement: 87-62.