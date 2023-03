BEAURAING: suspendu: Robert ; retours: Diskeuve, L. et T. De Becker.

ARQUET: blessés: Pierrard, Lecomte ; suspendus: Demoulin, Gengler ; incertains: Avci, Mathieu ; retours: Fischer, Pairon.

Ce dimanche après-midi, Beauraing accueille Arquet dans le cadre de la 26e journée de championnat. Les Beaurinois, actuellement septièmes avec 39 points, à seulement 4 unités du Condrusien (5e), peuvent toujours accrocher le tour final. "Nous sommes dans une bonne spirale et nous voulons continuer sur cette belle lancée, annonce d’emblée le coach beaurinois Christian Léonard. Le match aller me reste quelque part au travers de la gorge. Nous avions pris deux rouges et Gauthier Suray avait fait un malaise et avait été emmené en ambulance. Nous voulons préparer de la meilleure des manières la demi-finale de Coupe (NDLR: à Spy) , qui est notre premier objectif de fin de saison, afin de se qualifier pour une finale que nous jouerions dans nos installations."

Du côté vedrinois, après avoir repris la tête du classement la semaine dernière, on sait que le déplacement, très compliqué, pourrait jouer un rôle important dans la quête du titre, comme l’explique l’entraîneur Denis Sulejman. "Beauraing est pour moi la très belle surprise de la saison, ce sera difficile d’aller s’imposer chez lui. Nous aborderons cette rencontre comme nous l’avons fait depuis le début de saison : les pieds bien sur terre, souligne Denis, qui tient à apporter une précision sur la suite de son programme. J’entends dire que notre calendrier final est facile (Beauraing, Haversin, Chevetogne, Meux et Flavion) mais nous avons un grand respect pour chacune de ces équipes et aucun match ne sera facile."

Voilà qui promet sans nul doute un agréable duel opposant la jeunesse à l’expérience, et mettant aux prises deux équipes qui aiment proposer du beau jeu.