Gauchet: "Meux, transition idéale"

Très heureux d’avoir pu conclure ce transfert, Laurent Gomez ajoute: "Lucien apportera du sang neuf et un peu de fougue sur le flanc. On le suit depuis un petit temps, il faisait partie des priorités. " L’autre joueur pisté par le coach, c’était le Taminois Ugo Becquevort. "Mais il ne semble plus trop intéressé", précise Laurent.

Toujours focus sur cette fin de saison, le coach des Verts espère revoir le vrai visage meutois dès le coup d’envoi face à Hamoir. "C’est l’approche mentale qui fera la différence. Quand on est prêt à faire des sacrifices, on peut gagner contre tout le monde. Mais si on entame le match avec la même attitude que la semaine dernière, ça n’ira pas. Monter sur le terrain et croire que ça ira tout seul, c’est s’exposer à une belle claque."

Arbitre: Sayoud

MEUX: Sleeuwaert s’est entraîné normalement et Paquet a repris la course. Ils sont tous les deux dans la sélection que quittent Kinif et Mazy, suspendus. G. Baudoin n’est pas disponible samedi et ira jouer en P1 le lendemain. Bajraktari et Farikou sont blessés. Moors, Gaux et Roldan-Simon réintègrent le groupe. Noyau: Paulus, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Rosy, Smal, Gaux, Marion, Moors, Gaux, Roldan-Simon, Paquet + un gardien.