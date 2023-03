Faire l’effort maintenant

Les Walhérois ont encore une victoire à accrocher, pour atteindre la barre des cinquante unités réclamées par leur coach. Et Lionel Brouwaeys aimerait que ses troupes le fassent dès ce samedi. "Autant prendre les points nécessaires tant qu’on est au complet. Pour l’instant, on n’a pas trop de soucis physiques. Josué Bastin s’est en tout cas entraîné avec le groupe mercredi. Je referai le point avec lui ce soir (NDLR: lisez hier soir). Mais plusieurs joueurs sont à deux cartes jaunes, prévient le T1 de l’Agauche, qui a refait ses comptes. Si on s’impose, il y aura de fortes chances que notre qualification pour le tour final soit acquise. Tournai, qui est un concurrent direct, serait repoussé à onze unités, à quatre matchs de la fin. Et d’autres devront encore se rencontrer. On doit donc viser les trois points, pour se rassurer. Et puis, Mons n’est pas encore champion. On ne se focalise pas sur eux, mais dans le foot, on doit toujours regarder devant soi…"