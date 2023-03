Duel sur le terrain loyersois pour Michael et Lionel Longin

Pour Lionel aussi, cette rencontre est perçue comme un challenge: "J’ai commencé à jouer à quatre ans, et je n’ai jamais quitté Loyers. J’ai intégré l’équipe première l’année passée. Jouer face à Grand-Leez est un petit challenge, avec une pression en plus puisque Michael est en face. Mais on a une revanche à prendre par rapport à la défaite face à Arquet. Il faut relancer la machine", dit le facteur de 24 ans. Il est, comme son frère, un joueur polyvalent, "bien que je joue surtout sur le flanc droit."

Un match serré

Candidats pour le tour final, Loyers (deuxième avec 60 points) et Grand-Leez (quatrième avec 44 points) ne peuvent se permettre de perdre. "Tous les matchs qui arrivent sont à prendre pour les points. Le tour final est en jeu", s’exclame Michael. "Il n’y a pas d’espoir perdu, on doit tout gagner et ne commettre aucune erreur", ajoute son frère. Les deux frangins préfacent d’ailleurs un match serré, qui va se jouer dans les détails pour ce dimanche. Alors que Lionel pronostique "une victoire de Loyers deux buts à un", son frère voit lui, bien entendu, plutôt les Verts l’emporter.

Un retour à Loyers ?

Formé chez les Bleus, Michael Longin évolue donc depuis quelques saisons auprès des Gembloutois. mais il ne ferme pas la porte à un retour futur à Loyers: "Je me sens bien à Grand-Leez, mais je vais bientôt habiter à Wierde, à quelques minutes de Loyers. Mais on verra, je ne ferme aucune porte."

Loyers-Grand-Leez, c’est ce dimanche à 15h.