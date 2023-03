Une défaite de leurs concurrentes liégeoises, ce samedi à Malines, permettrait aux Namuroises de ne pas avoir à se soucier de l’ average lors du dernier match décisif dans la Cité Ardente.

"On voit la fin de saison et cette petite finale avant l’heure approcher, commente Lionel Dorange. Mais on ne peut absolument pas passer au travers ce samedi. Nous devrions être quasiment au complet, Camille Boosten et Aalyiah Wilson ayant repris les entraînements cette semaine. Cette rencontre tombe donc à pic pour reprendre des automatismes et du rythme."

Malgré la volonté affichée de faire tourner et le résultat à l’aller (42-86), Namur ne compte pas prendre Lummen à la légère:

"C’est une équipe jeune, pas simple à jouer, et qui a beaucoup progressé cette saison. Même si elles sont dernières, nous devons nous méfier, ajoute l’assistant-coach. Puis, c omme toujours avec José (Araujo), ce n’est pas le score qui compte mais bien la manière."

Wivine Defosset, touchée au dos, est toujours indisponible.