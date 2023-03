D3B: "Accrocher officiellement le maintien"

Une des nouvelles de cette semaine côté cinacien, outre les différentes arrivées, c’est la prolongation de Louis Lambrechts. Alors qu’il vient de débuter les trois précédentes rencontres sur le banc, l’attaquant porte un regard lucide sur sa situation actuelle. "Depuis notre déplacement à Habay, je suis sur le banc. Le coach a voulu essayer de mettre Jérôme Claude à droite et Léo Pajaziti en neuf et depuis lors, ils font de bonnes prestations avec Tom Antoine sur l’autre flanc. Nous avons pris cinq points sur neuf et, nous sommes clairement dans une bonne spirale. C’est donc à moi de montrer que je veux reprendre ma place en travaillant à l’entraînement et de me montrer décisif quand je rentre", explique l’offensif des Bleus. Les Cinaciens ont fait une bonne affaire avec leur victoire à Mormont et espèrent continuer sur leur lancée. "Sur notre terrain, nous devons gagner face à cette équipe que nous avions battu au match aller. Si nous jouons comme la semaine passée, avec la même combativité, nous devrions y parvenir."