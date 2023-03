Couvin/Mariembourg: avec Sobry, Galante, Duchene et Magotteaux suspendus, Davrichov en vacances, Fabrice Lebrun sera privé de cinq éléments importants. Dans le sens des retours, il pourra compter sur Hallaert et Chartier ainsi que sur deux joueurs de P3: Virgo et Brasseur. Noyau: Eugène, Hallaert, Delpire, Pérot, Wackers, Pérot, Pratz, Goossens, Duchene, Q. et N.Deppe, Gillis, Murrone, Chartier, Brasseur, Virgo.

Dans son opération maintien, le déplacement à Tertre est très important pour les Fagnards. Les hommes de Fabrice Lebrun sont en confiance et les derniers résultats face à Braine et Mons plaident en leur faveur. "Ne pas perdre ce dimanche, est la première chose importante mais les trois points sont les bienvenues", avance l’entraîneur mariembourgeois qui devra composer avec plusieurs absences. Sobry, Galante, Duchene, Magotteaux sont suspendus alors que Davrichov est toujours absent. "Je ferai appel à deux joueurs de P3 que je connais bien pour les avoir entraînés la saison dernière, Virgo et Brasseur."

Solides en défense face à Mons, les Bleus n’ont plié qu’en toute fin de rencontre. "Nous avons un bon bloc équipe qui est pas mal du tout. C’est notre force depuis quelques semaines et les résultats suivent", se réjouit le coach.

Si l’objectif maintien est toujours en cours, on commence à parler de la saison prochaine où Fabrice Lebrun, qui effectue de l’excellent boulot, devrait toujours être à la barre de l’équipe fanion. "J’ai eu une première entrevue avec le président ce mercredi et les signaux sont au vert. On doit se revoir mais on va commencer à sonder les joueurs. Comme il m’a dit, au vu de notre forme et situation, ça serait malheureux de basculer en P1. Nous sommes sur les bons rails pour toujours continuer en D3." En tout cas, dans la mentalité, ses joueurs n’ont rien à se reprocher ces dernières semaines.