Aische: une reconduction qui soulage

Après le départ de Gauchet pour Meux, Aische aurait aussi pu perdre un autre pion important. Mais le gardien Vincent Rousseau a finalement choisi de rester dans l’équipe de Jérôme Patris la saison prochaine. "J’ai mis du temps à me décider mais c’est enfin décidé, souligne l’ancien gardien du Standard ou de Virton. Le projet est intéressant, on aura une équipe compétitive pour essayer de jouer la tête. Et puis la saison n’est pas finie, on va déjà essayer d’aller au tour final dans les prochaines semaines."