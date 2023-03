Un choc qui opposera la meilleure défense à la meilleure attaque. Après la démonstration dans le duel à Gedinne, les Mosans ont repris la tête avec deux unités d'avance sur les Ardennais et six sur les Unionistes. "Je m'attends à un match compliqué, lance Éric Jonckers. À l'aller, on avait mené 1-3 avant de concéder le partage. Les Rochefortois nous avaient mis en difficulté dans les 20 dernières minutes. Si ces dernières semaines on a été moins performant à la maison, il nous faut inverser la tendance pour maintenir le cap." Le coach devra composer sans Jacquet, suspendu, et sans Frérotte et De Maglie, blessés, alors que Beguin est incertain.

Invaincus depuis le 9 octobre, les promus auront à cœur de défendre leur brevet. "On a malheureusement abusé des nuls, neuf au total. Physiquement, on est très bien grâce à notre T2, Fabrice Collignon, confie le capitaine Allan Pierard. On ne lâche rien et on l'a montré à l'aller, on se bat jusqu'à la dernière minute. Notre saison est d'ores et déjà réussie. Mais l'appétit vient en mangeant et nous allons tout donner pour rejoindre l'élite provinciale. On a tout pour ennuyer et bousculer les Anhétois." Collignon (suspendu) et Mahin (blessé) ne seront pas du voyage. Rochefort B s’est attaché les services d’Arthur Paquay, de la D3 de Marloie, pour sa prochaine campagne.