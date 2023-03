"Outre les trois blessés jusqu’en fin de saison, Arnaud Otte et Jean Delva ont tous les deux une entorse à la cheville, et Maxime Grégoire souffre toujours de sa fracture de fatigue, commente Théo Beaujean. On sait que ça sera compliqué, mais nous n’avons plus vingt matchs pour assurer notre maintien. Il faudra donc faire notre maximum. Nous devrons gérer nos fautes et nos efforts intelligemment, en défendant sûrement en zone, durant les 40 minutes, et en ralentissant le jeu."

Loyers - Cointe (s. 20 h 45)

Restant sur trois défaites, les Loyersois doivent se ressaisir, s’ils ne veulent pas se faire coiffer au poteau dans la course aux play-offs.

Ce ne sera pas une mince affaire contre Cointe, solide deuxième et qui reste sur une série de quatre victoires.

C’est après le match aller, dominé par les Liégeois (77-63, +30 après le troisième quart), que Julien Marnegrave avait quitté Loyers.

Neufchâteau - Ciney (d. 16 h)

À la peine offensivement en seconde mi-temps, les Condrusiens s’étaient inclinés de peu, en novembre (58-61), contre cet adversaire.

"Nous avions eu beaucoup de mal, face à leur intensité défensive. Puis, nous étions passés à côté de notre fin de match, avec une dernière phase très brouillonne, se remémore un Antonin Laroche revanchard. Il faudra réussir à calmer le jeu en attaque, sans se précipiter malgré la pression, et cadenasser Aaron Harvey, qui nous avait fait très mal avec son shoot extérieur (Ndlr: 27 points, dont 5x3 à l’aller)." Une troisième victoire de suite rapprocherait un peu plus Ciney des play-off, que le club espère également disputer en P1.