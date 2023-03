Six titres provinciaux mis en jeu ce week-end

Vingt-quatre équipes, provenant de neuf clubs, participeront, ce week-end, aux mini-tournois devant désigner les champions provinciaux des catégories cadets, scolaires et juniors, filles et garçons. Parmi les principaux cercles "fournisseurs", on retrouve Namur (cinq formations) et Floreffe (six). "C’est une grande fierté, pour notre club, d’être représenté dans toutes les catégories , confie le responsable sportif floreffois, Fabrice Mouillard. Le but du club a toujours été de promouvoir les jeunes. On n’a pas le choix, il faut passer par là pour construire un club. Et le travail commence à payer. On a 90-95 jeunes affiliés. Nos cadets évoluent bien, dans le championnat avec le Brabant. Quant aux plus âgés, ils jouent tous dans nos équipes seniors, afin qu’ils aient accès à un maximum de matchs."