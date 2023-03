"Même si c’est un match de prestige, Mons va sans doute vouloir prendre sa revanche, prévient le coach namurois, Thomas Dustin. Pour nous, c’est l’occasion de se mettre en évidence. Et puis, nous voulons toujours équilibrer la balance entre victoires et défaites et nous sommes en négatif pour le moment. Nous devons prendre du plaisir et faire ce que nous savons faire. Alors, nous pouvons espérer faire un bon résultat."

Liège - Gembloux (s. 21 h)

De plus en plus proche d’une qualification pour les play-off, Gembloux se veut prudent avant de se rendre à Liège, une équipe toujours menacée. "Ce n’est jamais simple, d’aller jouer à Liège. Mais nous devons aller gagner là-bas, pour aborder nos trois derniers matches en ayant toujours notre sort en mains, explique le coach gembloutois, Marc Mesureur. Offensivement, nous sommes bien, mais je veux encore que nous augmentions notre volume de jeu en défense, pour être prêts en cas de play-off. Nous sortons de deux bons matches, mais il faut pouvoir poursuivre sur cette lancée et garder cette régularité tout au long de la rencontre."