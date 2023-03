Loyers doit encore aller en chercher une

Après son succès dans le derby face à Loyers, les "Sharks" veulent enchaîner la bonne série et s’imposer chez un redoutable adversaire, Liège Atlas. "On a une petite revanche à prendre, note l’entraîneur mosan, Jordan Mouchart. Nous nous étions inclinés de peu alors que l’on avait tenu toute la première période. J’ai à cœur de m’imposer face à cette équipe avec l’objectif de poursuivre la série de victoires et atteindre trois succès consécutives, ce que nous n’avons plus fait depuis longtemps."