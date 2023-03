Le plein de confiance de Sacha Dessart

"Je suis vraiment très satisfait de mon début de saison, raconte cet affilié au club Geo-Therm Carbonbike SCV Marchovlette. Je ne m’attendais pas à faire aussi bien, pour mes débuts chez les cadets."

Le week-end dernier, il s’est classé 18e sur les 103 engagés de l’épreuve de Pommeroeul. Sur laquelle il ne s’est pas contenté de suivre le rythme imprimé par la meute. "J’ai essayé d’attaquer. Je suis parti avec Édouard Claisse (NdlR: un des meilleurs du peloton, l’actuel leader du DH Challenge Ekoï, le classement de régularité des jeunes wallons, vainqueur notamment de deux courses de côtes l’an passé, dont celle de Couvin). Mais c’était vent de face et cela n’a pas fonctionné." Il est parvenu à rester aux avant-postes du peloton en vue de l’arrivée, pour le sprint.

Avant, il avait terminé 22e à Oordegem. "Je sens que je me suis amélioré et que je peux encore progresser, continue le jeune Sambrien. Je travaille, depuis l’an passé, avec un entraîneur, Robin Ernst, que je remercie, comme mes parents qui me soutiennent. C’est lui qui fait mes plans d’entraînement."

Et le travail paie sur les courses. "Je roule déjà depuis longtemps. J’ai commencé en 2018, chez les minimes."

Comment est-il venu au vélo ? "Via une connaissance de maman, on était allé voir le cyclo-cross de Namur et j’avais directement accroché ! J’ai toujours été passionné par le sport." Ce coup de cœur n’a pas faibli depuis, au contraire. "Avant je faisais du trial", détaille encore celui qui y a acquis de bonnes facultés d’équilibre, idéales pour bien se placer dans le peloton. "Cette saison, je me sens beaucoup plus à l’aise sur le vélo. Et ma condition devrait encore s’améliorer prochainement. Je suis encore en phase d’endurance."

Avec sa bonne entrée en matière, il va revoir ses ambitions à la hausse, avec l’envie de cumuler les résultats pour sa première année chez les cadets, de se hisser dans les Tops 10, voire plus haut. Cela risque d’être compliqué, ce dimanche, mais il donnera tout, sur les routes de Gand-Wevelgem des cadets ! "Ce sera ma première grande course, c’est très motivant, termine-t-il. Je me considère plus comme un grimpeur, même si je n’ai pas encore pu découvrir les courses de côtes. Mais je suis très impatient de vivre ce qui promet d’être une expérience de fou !"