Jemeppe veut garder sa place de dauphin à Loyers

Les Jemeppois espèrent, quant à eux, surfer sur leur succès acquis dans la salle florennoise. "Une victoire inespérée, car il est très difficile d’y pratiquer du beau jeu, rappelle Rémi Warnier. La salle est tellement petite qu’on ne sait pas faire grand-chose, à part tirer au but et suivre les deuxièmes ballons. On l’a fait avec timidité en première période. Dès l’arrivée de Napoleone, on savait que ses frappes allaient faire des dégâts. Chose confirmée puisqu’il a planté 4 roses en 20 minutes. Loyers est une équipe qui prend énormément de points dans sa salle. Nous nous attendons à une rencontre assez fermée, tactiquement. Le plus réaliste devrait l’emporter. Nous nous déplacerons avec l’équipe habituelle. Yernault sera au goal. Hauben, Barbach, Fabris, Taouchant, Mariano et moi évoluerons dans le jeu. Nous déplorons toujours les blessures de Liessens (croisés), Mélotte (déchirure au mollet) et Sciabica (croisés). Hody a rejoué à Gedinne, mais a encore peur et est en manque de rythme. Napoleone est retenu par un entraînement."