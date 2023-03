"Florennes est attachée à cette épreuve et à son histoire"

Les coureurs régionaux qui seront au départ, ce dimanche, du Mémorial Scieur-Lambot, connaissent pour la plupart l’histoire qui se cache derrière le nom de cette épreuve. Les passionnés de cyclisme qui viennent d’autres régions la connaissent peut-être également, tandis que d’autres prendront peut-être le temps de la découvrir. "Cela reste une histoire unique", commente Antonin Collinet, l’échevin des sports de Florennes. "C’est un passé sportif inoubliable pour notre ville, avec les victoires sur le Tour de France de Firmin Lambot en 1919 et 1922 et de Léon Scieur en 1921. Sans oublier Philippe Thijs, qui a aussi habité la région et a, lui aussi, remporté le Tour de France à cette époque (NdlR: en 1913, 1914 et 1920) , ou Émile Masson, qui en a remporté des étapes. À Florennes, nous tenons donc à l’organisation de cette course cycliste, qui est le fruit d’une collaboration entre la ville et le Royal Namur Vélo. Ce n’est pas évident, d’organiser une compétition cycliste, avec les complications au niveau de la circulation, le besoin d’avoir des signaleurs, les réunions de sécurité. Mais le cyclisme est un sport qui rassemble, une discipline populaire dans le bon sens du terme. Comme cette double épreuve (NdlR: pour les juniors et les élites-espoirs) est liée à nos anciens champions cyclistes, il nous semble important de la soutenir. Les Florennois sont très attachés à cette histoire."