La défaite à Boninne encaissée, Namur doit se remobiliser afin d’assurer sa place au sein de l’élite régionale. "Malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent, admet le coach, Jérémie Palix. Si Boosten peut effectuer son retour, Giaux s’est occasionnée une entorse. Il est dès lors peu probable que je puisse m’appuyer sur un noyau au complet. Pourtant, j’aurai besoin de toutes mes forces pour contenir les pivots Bonvoisin et Antoine. Un gros boulot dans la raquette est attendu. Sinon, les filles ont bien reçu le message qu’elles doivent être plus dures, mentalement. Par ailleurs, comme on a perdu de onze points à l’aller, nous devons aussi penser à inverser l’average."

Neufchâteau - Ciney (s. 18 h)

Alors que son départ du banc de Ciney était prévu en fin de saison, Fannie Vandesteene a pris la décision de se retirer sur le champs, suite à des problèmes relationnels au sein du groupe. Elle est suivie par Ernoux, Mazuin et Laloux. "Le climat était devenu malsain depuis plusieurs semaines, confie l’intéressée. Je n’ai rien à reprocher aux filles d’un point de vue sportif, mais les tensions au sein du noyau et le non-respect à mon égard m’ont poussé à bout. Comme il n’y a pas de leadership, chacune réagit à sa manière et ça devenait difficilement supportable. Je n’aurais jamais imaginé que la saison allait se passer de cette façon. Je prends cette expérience comme un échec."

Les Cinaciennes devraient se rendre à Neufchâteau à sept. Mais avec ou sans coach ? Si Jurgen Van Meerbeeck, futur coach, donne dorénavant les entraînements, ce dernier ne possède pas la licence et n’est pas autorisé à assurer le coaching ce samedi. Affaire à suivre.

Boninne – La Rulles (s. 19 h 30)

Retapé après sa victoire sur Namur, Boninne souhaite enchaîner contre La Rulles. "J’ai toujours de la méfiance envers ce genre d’équipe plutôt jeune, précise le coach, David Roussaux. D’autant qu’elle n’est pas complètement assurée du maintien. Néanmoins, nous sommes meilleurs à la maison et sortons d’une belle prestation. J’espère seulement que le week-end de repos ne nous portera pas préjudice. Peu importe, la prudence est de mise et nous devons l’aborder comme si nous affrontions un ténor."

Si Le Trequesser reprend tout doucement, Ory et Compère seront absentes, mais Lemaire renforce le noyau.