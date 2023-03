Des places de play-off à prendre

Après la défaite de Profondeville mardi soir à Malonne (68-64), Erpent peut décrocher son ticket pour les play-off en cas de succès face à Natoye. Tout comme Fraire, qui reçoit Dinant. "Vu le talent qu’il y a à Natoye et le fait qu’on ne sera pas encore au complet, je prévois un match difficile à négocier, confie le coach erpentois, Jean-Louis Jacobs. Natoye, c’est aussi un jeu varié, avec beaucoup de pénétrations et de pression. À nous de résister, de confirmer nos derniers succès et d’imposer notre défense, avant de construire nos attaques."