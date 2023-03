De nombreux pré-inscrits au Mémorial Scieur-Lambot

Organiser une course cycliste du niveau de la simple kermesse, c’est toujours un pari. Prédire si le nombre de partants sera élevé ou pas est toujours aléatoire, même en analysant le calendrier. "Mais, quand je vois le nombre de pré-inscriptions déjà enregistrées ce jeudi, je pense qu’il y aura du monde ce dimanche, sur notre Mémorial Scieur-Lambot", évoque Christian Bouillot, le président du Royal Namur Vélo. "C’est l’avantage des épreuves du début de saison: il y a souvent plus de coureurs au départ, car tout le monde est frais et a envie de courir. C’est parfois moins le cas en fin de saison. Raison pour laquelle j’ai toujours insisté pour que ce Mémorial se tienne à la fin du mois de mars. Lors du week-end du changement d’heure, qui permet d’avoir plus de luminosité en fin de journée."