Ciney: un sport études ouvrira en août

Ce sport études basket permettra de concilier entraînements intensifs (8 heures par semaine) et études sérieuses (25 heures par semaine), grâce à un emploi du temps aménagé, pour permettre aux jeunes de se consacrer, à la fois au basket et à leurs cours. Ils auront ainsi la possibilité de bénéficier d’un encadrement scolaire et sportif de qualité, pour leur permettre de progresser et de s’épanouir dans leur pratique du basket.